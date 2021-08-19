Для новосибирцев устроят прямую линию «Актуальные вопросы по защите прав потребителей»

В четверг, 26 августа, в Новосибирске состоится горячая линия на тему «Актуальные вопросы по защите прав потребителей». Звонки от всех желающих будут принимать с 11:00 до 12:00.



В работе прямой линии примут участие:

- Елена Михайлова, начальник отдела по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии Новосибирска;



- Татьяна Лисова, главный специалист отдела по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии Новосибирска;



- Ирина Клинова, главный специалист — эксперт отдела защиты прав потребителей управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.



Эксперты будут отвечать на вопросы по телефонам: 227-42-35, 227-42-36, 227-42-34.