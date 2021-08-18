Новосибирские атлеты примут участие в Паралимпийских играх

Они начнутся 24 августа в Токио.
Спортсмены из Новосибирской области представят регион в составе российской команды на XVI Паралимпийских летних играх, которые стартуют 24 августа в Токио. Честь нашей страны на главных стартах планеты, проводимых для людей с инвалидностью, ныне будет защищать 241 спортсмен из 50 субъектов РФ. Из новосибирцев в играх примут участие Максим Шабуров (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – ПОДА) и Антон Кулятин (спорт слепых).
«Представители Новосибирской области за всю историю паралимпийского движения второй раз участвуют в летних Паралимпийских играх. Адаптивная физическая культура и спорт активно развиваются в Новосибирской области. Наши спортсмены имеют успешный опыт выступления на международных соревнованиях. Паралимпийское фехтование у нас одна из наиболее развитых дисциплин в адаптивном спорте, все чаще заявляют о себе и легкоатлеты», – отмечает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Как прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, Максим Шабуров выступает в группе дисциплин «фехтование», владеет всеми тремя видами оружия – саблей, шпагой и рапирой. Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы. Воспитанник заслуженного тренера России Мурата Конурбаева. На Играх в Токио Максим Шабуров выступит в трех видах программы – двух индивидуальных (сабля, шпага) и одном командном (шпага).
Антон Кулятин – мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика». Его коронная беговая дистанция – 1500 метров. Именно в этом виде программы Антон является серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во Франции и Тунисе. В арсенале сибиряка есть еще бронза европейского чемпионата – на дистанции 400 метров. Однако именно благодаря своим успехам на дистанции 1500 метров наш атлет стал обладателем путевки на Паралимпиаду. Тренирует спортсмена Николай Халухаев.
Также в резерв включен еще один новосибирский спортсмен – Асхат Акматов (спорт лиц с ПОДА), дисциплина «тхэквондо».
XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры планировались к проведению в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год вперед, они также сохраняют в названии прежние цифры: Паралимпийские игры-2020. На предстоящем форуме будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 дисциплинам двух видов спорта – это спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и спорт слепых. Ожидается, что участие в токийской Паралимпиаде примут 4400 спортсменов.
Фото: архивы пресс-служб
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