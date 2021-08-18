Новосибирские атлеты примут участие в Паралимпийских играх

Спортсмены из Новосибирской области представят регион в составе российской команды на XVI Паралимпийских летних играх, которые стартуют 24 августа в Токио. Честь нашей страны на главных стартах планеты, проводимых для людей с инвалидностью, ныне будет защищать 241 спортсмен из 50 субъектов РФ. Из новосибирцев в играх примут участие Максим Шабуров (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – ПОДА) и Антон Кулятин (спорт слепых).

«Представители Новосибирской области за всю историю паралимпийского движения второй раз участвуют в летних Паралимпийских играх. Адаптивная физическая культура и спорт активно развиваются в Новосибирской области. Наши спортсмены имеют успешный опыт выступления на международных соревнованиях. Паралимпийское фехтование у нас одна из наиболее развитых дисциплин в адаптивном спорте, все чаще заявляют о себе и легкоатлеты», – отмечает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.