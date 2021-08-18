Андрей Травников поздравил новосибирских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио

«Огромное спасибо за возможность болеть не только за российскую сборную, но и за новосибирцев», – отметил губернатор.
Глава региона встретился с призером и участниками XXXII летних Олимпийских игр – волейболистом, обладателем серебряной медали Ильясом Куркаевым, заслуженным мастером спорта России по плаванию Ариной Сурковой, заслуженным мастером спорта России по фехтованию Вениамином Решетниковым, а также с их тренерами.
От имени всех новосибирцев Андрей Травников поздравил атлетов с успешными выступлениями на Олимпиаде. «Огромное спасибо за возможность болеть не только за российскую сборную, но и за новосибирцев. Вся Новосибирская область переживала за шестерку лучших своих спортсменов, получивших путевки на Олимпиаду и достойно представивших нашу страну. Мы болели за вас вне зависимости от результатов, понимая, что ваша спортивная карьера еще не завершается и у вас все впереди. Также благодарю тренеров за их благородный труд. Желаем вам новых достижений, медалей и рекордов. Три вида спорта, которые вы представляете – плавание, фехтование, волейбол – для нашего региона являются базовыми. Мы уделяем серьезное внимание созданию комфортных условий для тренировок и для организации состязаний не только российского, но и международного уровня на аренах Новосибирской области. Мы стараемся развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать талантливых тренеров и спортсменов. В прошлом году добились федерального софинансирования реконструкции знакового для региона объекта – бассейна СКА. И сейчас там уже полным ходом идут строительные работы. То есть, создаем условия и для оздоровления жителей области, вне зависимости от их места жительства, и для раннего выявления талантливых ребят, которые дальше пойдут в спорт высших достижений», – подчеркнул губернатор.
В ответном слове Ильяс Куркаев выразил благодарность болельщикам и Правительству Новосибирской области за поддержку, за встречу на Родине. «Конечно, болельщиков на трибунах не хватало, но мы чувствовали их эмоции на расстоянии. Надеюсь, что Чемпионат мира по волейболу, который пройдет в Новосибирской области в 2022 году, будет уже с болельщиками».
Встреча состоялась в Региональном центре волейбола «Локомотив Арена». Губернатор вручил атлетам и их тренерам ценные памятные сувениры. Ильяс Куркаев подарил Андрею Травникову олимпийскую футболку с автографом.
Участники встречи также подробно обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры в Новосибирской области, подготовки атлетов, проведения в нашем регионе спортивных сборов федерального уровня, укрепления спортивно-медицинской базы. Данные направления являются приоритетными в рамках утвержденной Правительством региона областной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».
Напомним, на XXXII летних Олимпийских играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Путевки на участие в играх получили 6 новосибирских спортсменов: Ильяс Куркаев (волейбол); Арина Суркова (плавание); Владимир Морозов (плавание); София Позднякова (фехтование); Вениамин Решетников (фехтование); Ульяна Баташова (современное пятиборье). В итоге двукратной олимпийской чемпионкой Токио стала София Позднякова, а Ильяс Куркаев в составе волейбольной сборной был удостоен серебряной медали.
Фото: архивы пресс-служб
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