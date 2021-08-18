Новосибирские девушки стали чаще выбирать мужские специальности

В Новосибирской области подвели итоги вступительной кампании в колледжи. Количество бюджетных мест заметно увеличилось, востребованность рабочих специальностей растет, в том числе среди девушек.



Любопытную тенденцию отметили в Новосибирском колледже автосервиса и дорожного хозяйства. «Такое направление обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, стало более популярным среди представительниц прекрасного пола», – рассказал на встрече с журналистами директор учебного заведения Иван Сырмолотов.



Самым востребованным направлением у абитуриентов колледжей Новосибирска в 2021 году стала коммерция – подано 18 заявлений на одно бюджетное место. Чуть уступает в популярности дизайн (13), графический дизайнер (8 заявлений), информационные системы и программирование (от 4 до 11 заявлений на место), мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (от 4 до 7) и операционная деятельность в логистике (8).



70% выпускников средне-специальных заведений идут работать по специальности, прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



«Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране, он свидетельствует о чуткой реакции средне-специального образовательного звена во взаимодействии с региональным министерством образования на запросы работодателей», – отметил министр.