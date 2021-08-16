Новосибирские семьи стали тратить больше на подготовку ребенка к школе

Родители девочек в Новосибирске потратили на школьные товары 14 780 рублей, а мальчиков — 12 280 рублей. Расходы на подготовку детей к школе в этом году оказались выше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-платформы Lamoda.

Новосибирцы все чаще предпочитают заниматься подготовкой детей к школе в онлайновом формате. По данным Lamoda, в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года спрос на школьные товары для мальчиков вырос на 3%, а для девочек — более чем на треть (37%).

Набор необходимых вещей в школу для девочки обошелся жителям Новосибирска в среднем в 14 780 рублей. Это на 11% выше суммы, которую отдают за такой набор в целом по России. За повседневную одежду и обувь (рубашка, жакет, колготки, юбка и туфли) родители отдавали 8 440 рублей. Одежда на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) обошлась в 3 650 рублей. Кроме того, родители покупали и школьные принадлежности, такие как пенал (330 рублей) и рюкзак (2 360 рублей).

На школьный набор для мальчика на каждый день (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) новосибирцы потратили 6 070 рублей. Спортивную форму и кроссовки для мальчиков покупали в среднем за 4 060 рублей, а рюкзаки — за 2 150 рублей. Таким образом, полноценный мужской комплект одежды и школьных принадлежностей обошелся родителям в среднем в 12 280 рублей. Это на 2% меньше средней стоимости такого набора по России.

Самым популярным цветом спортивного костюма у девочек был розовый, а у мальчиков — черный. Рубашки детям выбирают в основном белые или синие.