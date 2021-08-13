Новосибирские спортсмены получили награды в преддверии Дня физкультурника

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов лично поздравил атлетов.
Сергей Ахапов вручил участникам торжественной встречи, состоявшейся в Музее олимпийской славы, почетные грамоты губернатора и благодарственные письма от министерства. На встрече присутствовали спортсмены, руководители и сотрудники спорторганизаций, тренеры, активисты спортивных федераций и ветеранского движения, работники музея и спортивные журналисты.
«Несколько дней назад завершились летние Олимпийские игры в Токио. Символично, что мы можем говорить об этом ярком событии, где участвовали и новосибирцы, в преддверии нашего любимого профессионального праздника, – сказал Сергей Ахапов. – Шестеро спортсменов представляли Новосибирскую область на этих играх, в итоге у нас – три медали: два золота фехтовальщицы Софии Поздняковой и серебро волейболиста Ильяса Куркаева. Все-таки, готовясь к главным стартам планеты в непростых условиях, выступая без национального гимна и флага, команда Российской Федерации сумела доказать, что наша страна – по-прежнему конкурентоспособна, что спорт у нас развивается – как профессиональный, так и массовый, откуда начинается путь к большим достижениям».
Министр подчеркнул, что развитие физической культуры и спорта остается важнейшей задачей государственного масштаба и Правительство региона понимает необходимость наращивания материально-технической базы, строительства крупных спортивных объектов.
Господин Ахапов напомнил, что в регионе успешно работает множество спортивных учреждений, школ, которые воспитали и продолжают растить талантливых спортсменов. Только в 2021 году на официальных всероссийских и международных соревнованиях новосибирцы успели завоевать больше тысячи медалей разного достоинства. Особые слова благодарности министр выразил ветеранам сферы.
Фото: архивы пресс-служб
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