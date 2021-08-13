Новосибирские спортсмены получили награды в преддверии Дня физкультурника

Сергей Ахапов вручил участникам торжественной встречи, состоявшейся в Музее олимпийской славы, почетные грамоты губернатора и благодарственные письма от министерства. На встрече присутствовали спортсмены, руководители и сотрудники спорторганизаций, тренеры, активисты спортивных федераций и ветеранского движения, работники музея и спортивные журналисты.

«Несколько дней назад завершились летние Олимпийские игры в Токио. Символично, что мы можем говорить об этом ярком событии, где участвовали и новосибирцы, в преддверии нашего любимого профессионального праздника, – сказал Сергей Ахапов. – Шестеро спортсменов представляли Новосибирскую область на этих играх, в итоге у нас – три медали: два золота фехтовальщицы Софии Поздняковой и серебро волейболиста Ильяса Куркаева. Все-таки, готовясь к главным стартам планеты в непростых условиях, выступая без национального гимна и флага, команда Российской Федерации сумела доказать, что наша страна – по-прежнему конкурентоспособна, что спорт у нас развивается – как профессиональный, так и массовый, откуда начинается путь к большим достижениям».