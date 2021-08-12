Более 40% новосибирцев привыкли работать во время болезни

Около половины трудящихся в нашем регионе, даже болея, продолжают работать. Данные об этом привели аналитики службы исследований онлайн-платформы hh.ru.

По результатам опроса, 21% жителей трудились во время официального больничного, но на удаленке. Еще 23% ходили на работу с недомоганием. Остальные ответили, что во время болезни рабочими делами не занимаются. Примечательно, что чаще в плохом состоянии здоровья работают топ-менеджеры, бухгалтеры, маркетологи и pr-специалисты.

При этом 84% респондентов отметили, что заботятся о своем здоровье. Особенно много среди них представителей транспортно-логистической сферы. А вот среди медиков и фармацевтов в этой категории оказалось мало. 13% затруднились ответить.



