44% новосибирских работодателей не оплачивают сверхурочный труд

Аналитики портала hh.ru провели опрос среди жителей Новосибирской области и узнали, как часто им оплачивают переработки и почему сотрудники не уходят вовремя с работы. 44% опрошенных сообщили, что им никогда не выплачивают сверхурочные. Основная часть сообщивших об отсутствии выплат за переработку – юристы, специалисты банковской сферы, hr- и pr-специалисты, а также маркетологи.

Выплаты за дополнительные часы работы получают 56% респондентов. 10% из них отметили, что они бывают очень редко, 15% – что случаются время от времени. 31% опрошенных подтвердили, что работодатель всегда оплачивает им сверхурочную работу. Это преимущественно специалисты рабочих специальностей и сотрудники транспортно-логистической сферы.

В службе исследований hh.ru рассказали: «На вопрос, почему вы перерабатываете, самыми популярными ответами стали такие: не могу сказать нет руководителю или коллегам, в результате мне дают дополнительную работу (28%); испытываю снижение продуктивности, в результате не могу выполнять свои задачи в срок (16%); беру на себя слишком много обязанностей и не рассчитываю время, за которое могу их выполнить (15%)».