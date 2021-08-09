Новосибирцев приглашают стать волонтерами Всероссийской переписи населения

Консультировать граждан по общим вопросам переписи и помогать в оформлении переписных листов на портале госуслуг будут волонтеры – стартовал набор волонтерского корпуса Всероссийской переписи населения 2020.

Впервые Всероссийская перепись населения, которая состоится с 15 октября по 14 ноября 2021 года, пройдет при поддержке добровольческого сообщества. На федеральной интернет-платформе стартовала регистрация в волонтерский корпус переписи. Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого в срок до 15 сентября необходимо подать заявку на сайте Добро.ру, перейдя по ссылке.



В ходе переписи добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках, работающих на территории предприятий и организаций, проконсультируют граждан по общим вопросам переписи, а также расскажут о возможности принять участие в переписи на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ. Также участники волонтерского корпуса помогут в сопровождении граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг.



В ходе очередного заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области было отмечено, что в регионе уже начали поступать заявки на включение в волонтерский корпус.



«Необходимое количество волонтеров с учетом резерва в настоящее время составляет 385 человек. В Новосибирской области волонтеры будут работать в 31 пункте МФЦ: 7 из них расположены в Новосибирске, остальные находятся в муниципалитетах», – отметила начальник отдела ресурсного обеспечения добровольческой деятельности ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежной политики» Анна Шубина.



Каждый желающий стать волонтером пройдет персональное обучение и получит экипировку. Организаторы отмечают, что все привлеченные добровольцы будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.



Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте strana2020.ru.