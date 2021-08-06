Социальная помощь для 500 тысяч новосибирских детей увеличена в 2021 году

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал о реализации федеральных и региональных мер поддержки семей.
В нашем регионе около 400 тысяч семей с детьми получают дополнительные меры социальной поддержки, на более чем 500 тысяч детей, и объем средств на соцподдержку увеличивается. Так, в 2021 году объем средства на поддержку граждан по линии министерства труда и социального развития региона увеличен на 7,4 млрд рублей и составил почти 39 млрд рублей, на поддержку семей с детьми в 2021 году объем средств увеличен на 9,3 млрд рублей и составил более 27 млрд рублей.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов 5 августа в ходе пресс-конференции рассказал о реализации федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, действующих на территории области, а также особенностях финансовой поддержки семей с детьми в 2021 году. Также в пресс-конференции принял участие управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа.
«В регионе оказывается поддержка 400 тысячам семей, воспитывающим более 500 тысяч детей, в том числе 33 тысячи многодетных семей и 6,7 тысяч семей с детьми-инвалидами также получают различные выплаты. В 2021 году объем средств на поддержку граждан по линии минтруда и соцразвития увеличен с 31,5 млрд рублей до 38,9 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – с 18,4 млрд до 27,7 млрд рублей. В целях стимулирования рождения и воспитания детей в семьях в Новосибирской области реализуется комплекс мер финансовой поддержки семей. На сегодняшний день в Новосибирской области предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Это и федеральные, и региональные меры поддержки семей с детьми. Одной из новых мер являются выплаты для подготовки детей к школе – по поручению Президента РФ с 1 августа на одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей. Выплаты уже начались, их получили уже более 270 тысяч семей Новосибирской области», – рассказал Сергей Нелюбов.
Говоря о конкретных мерах соцподдержки, замгубернатора отметил ряд выплат, в числе которых ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, дополнительное пособие при рождении ребенка из бюджета области, единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие.
Особое внимание в регионе уделяется такому виду поддержки, как предоставление бесплатного горячего питания ученикам начальной школы, этой мерой в 2021 году воспользуется 150 тысяч младшеклассников, на эти цели будет направлено порядка 2 млрд рублей.
В регионе также активно реализуется мера социальной поддержки семей с детьми – областной семейный капитал. Данная мера поддержки предоставляется с 2012 года при рождении третьего либо последующего ребенка. В числе наиболее популярных направлений расходования регионального семейного капитала – погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и сельхозоборудования, обучение детей.
Как отметил Александр Терепа, направления расходования областного семейного капитала во многом созвучны с аналогичной федеральной мерой поддержки. К их числу относятся направление средств на улучшение жилищных условий, на образование детей, накопителную пенсию мамы. «Важной особенностью данной выплаты, – подчеркнул Александр Терепа, – является то, что семьи с невысоким доходом, у которых появился второй ребенок, могут получить средства материнского (семейного) капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат, а также то, что с прошлого года федеральный материнский капитал выплачивается не только при появлении второго ребенка, но и на первенца».
Своеобразной «дорожной картой» по поддержке конкретных семей является социальный контракт, по которому может быть оказана помощь в поиске работы, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, развитии личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. В Новосибирской области с 2010 по 2020 годы заключено порядка 12 тысяч соцконтрактов на сумму более 300 млн рублей. В 2021 году с учетом выделенных федеральных средств уже заключено более 6 тысяч социальных контрактов.
Сергей Нелюбов подчеркнул, что основной акцент любой меры социальной поддержки семей делается на помощи семьям с детьми – это поддержка многодетных, молодых семей, а также тех, в которых проживают дети-инвалиды, помощь при подготовке детей к школе и другие направления. Реализация мер соцподдержки находится у региональных властей на особом контроле.
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