Социальная помощь для 500 тысяч новосибирских детей увеличена в 2021 году

В нашем регионе около 400 тысяч семей с детьми получают дополнительные меры социальной поддержки, на более чем 500 тысяч детей, и объем средств на соцподдержку увеличивается. Так, в 2021 году объем средства на поддержку граждан по линии министерства труда и социального развития региона увеличен на 7,4 млрд рублей и составил почти 39 млрд рублей, на поддержку семей с детьми в 2021 году объем средств увеличен на 9,3 млрд рублей и составил более 27 млрд рублей.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов 5 августа в ходе пресс-конференции рассказал о реализации федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, действующих на территории области, а также особенностях финансовой поддержки семей с детьми в 2021 году. Также в пресс-конференции принял участие управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа.

«В регионе оказывается поддержка 400 тысячам семей, воспитывающим более 500 тысяч детей, в том числе 33 тысячи многодетных семей и 6,7 тысяч семей с детьми-инвалидами также получают различные выплаты. В 2021 году объем средств на поддержку граждан по линии минтруда и соцразвития увеличен с 31,5 млрд рублей до 38,9 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – с 18,4 млрд до 27,7 млрд рублей. В целях стимулирования рождения и воспитания детей в семьях в Новосибирской области реализуется комплекс мер финансовой поддержки семей. На сегодняшний день в Новосибирской области предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Это и федеральные, и региональные меры поддержки семей с детьми. Одной из новых мер являются выплаты для подготовки детей к школе – по поручению Президента РФ с 1 августа на одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей. Выплаты уже начались, их получили уже более 270 тысяч семей Новосибирской области», – рассказал Сергей Нелюбов.

Говоря о конкретных мерах соцподдержки, замгубернатора отметил ряд выплат, в числе которых ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, дополнительное пособие при рождении ребенка из бюджета области, единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие.