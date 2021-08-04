Более 1300 беременных женщин в Новосибирской области заболели COVID-19

Тяжелое проявление коронавируса было диагностировано у 24 беременных в Новосибирской области, сообщил главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков. «Всего за весь период эпидемии с января прошлого года у более 1300 беременных женщин, инфицированных коронавирусной инфекцией. У них клиника не особо отличается от небеременных женщин. Здесь идет отягощение состояния из-за того, что пациентка в положении. Вирус мутирует и с каждой волной течение заболевания становится в принципе более тяжелым», – подчеркнул Волков.

По словам врача, ковид – не единственная опасность для беременных. В этом состоянии обостряются любые хронические инфекционные заболевания из-за того, что иммунитет снижен.