Еще больше молодых семей Новосибирской области будут получать дополнительные выплаты на детей

В Новосибирской области повышен возраст получателей дополнительных выплат на детей. Теперь выплату при рождении ребенка могут получать родители, достигшие включительно 35-летнего возраста. Благодаря этому выплаты сможет получить большее количество молодых семей. Ранее право распространялось на родителей, достигших 30-летнего возраста.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, в постановление Правительства Новосибирской области от 18.05.2006 № 38-па «О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка» внесены изменения. Согласно документу, возраст родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка увеличен с 30 до 35 лет включительно.

В общем порядке предусмотрено обращение в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Граждане вправе обращаться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10 января по 30 июня 2021 года, за выплатой можно обратиться до конца этого года.

Среди дополнительных условий для получения выплаты – наличие гражданства Российской Федерации обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание на территории Новосибирской области обоих родителей, из которых хотя бы один проживает совместно с ребенком.

За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу полностью в электронном виде, заполнив заявление на портале Госуслуг.

Получить консультацию специалиста министерства труда и социального развития Новосибирской области можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.