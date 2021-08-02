Новосибирцы с постковидным синдромом смогут пройти программу реабилитации

«Неделю я находилась в кислородной маске, причем круглыми сутками, потому что у меня была низкая сатурация, до 76 [%] падала, и после пневмонии фиброз [легких появился] и одышка, слабость, – Любовь Комарова сравнивает самочувствие сразу после болезни и текущее. – У меня одышка стала меньше, я даже могу [сейчас] подняться на один пролет лестницы, до этого могла буквально несколько ступенек [преодолеть] и все, [нужно было] остановиться, отдышаться, чтобы идти дальше. Я чувствую себя явно лучше, это 100 процентов», – рассказала она. В госпитале ветеранов войн № 3 женщине составили программу реабилитации: кроме медикаментозной терапии – массаж, физиопроцедуры, ЛФК.

Пульмонолог госпиталя Яна Маркова объяснила, что постковидный синдром всемирная организация здравоохранения уже выделила в отдельную нозологию, разработаны рекомендации по его лечению. Тем не менее, каждому пациенту в их отделении назначают свой набор процедур: «Реабилитация должна быть разумной. Потому что каждый пациент индивидуален, имеет различную комбинацию синдромов и симптомов. Я всегда говорю, что у нас есть стандарты лечения, есть клинические рекомендации, есть группы препаратов, с которыми мы работаем. Но никогда я не назначу каждому пациенту [реабилитацию] по единому шаблону. Каждый человек – уникальный организм, и мы работаем с ним индивидуально».