Новосибирцы с постковидным синдромом смогут пройти программу реабилитации

В зависимости от тяжести перенесенной болезни реабилитация может проводиться как в круглосуточном или дневном стационаре, так и амбулаторно и даже с помощью телемедицины.
В настоящее время реабилитацию после перенесенного коронавируса в Новосибирской области проводят госпиталь ветеранов войн № 3, больница № 19, городская больница № 2, областной госпиталь ветеранов войн, поликлиники № 20 и № 21. В зависимости от тяжести перенесенной болезни, степени поражения легких реабилитация после коронавируса может проводиться как в круглосуточном или дневном стационаре, так и амбулаторно и даже с помощью телемедицинских консультаций. Направление могут дать терапевты поликлиники по месту жительства.
Одно из медучреждений, где восстанавливают пациентов, тяжело переболевших коронавирусом, – госпиталь ветеранов войн № 3. Любовь Комарова лежит здесь под капельницей с антиоксидантом. Это часть ее программы реабилитации. Женщина болела коронавирусом в общей сложности три недели, лечилась в инфекционном госпитале. После двусторонней пневмонии при выписке врач дал направление на реабилитацию.
«Неделю я находилась в кислородной маске, причем круглыми сутками, потому что у меня была низкая сатурация, до 76 [%] падала, и после пневмонии фиброз [легких появился] и одышка, слабость, – Любовь Комарова сравнивает самочувствие сразу после болезни и текущее. – У меня одышка стала меньше, я даже могу [сейчас] подняться на один пролет лестницы, до этого могла буквально несколько ступенек [преодолеть] и все, [нужно было] остановиться, отдышаться, чтобы идти дальше. Я чувствую себя явно лучше, это 100 процентов», – рассказала она. В госпитале ветеранов войн № 3 женщине составили программу реабилитации: кроме медикаментозной терапии – массаж, физиопроцедуры, ЛФК.
Пульмонолог госпиталя Яна Маркова объяснила, что постковидный синдром всемирная организация здравоохранения уже выделила в отдельную нозологию, разработаны рекомендации по его лечению. Тем не менее, каждому пациенту в их отделении назначают свой набор процедур: «Реабилитация должна быть разумной. Потому что каждый пациент индивидуален, имеет различную комбинацию синдромов и симптомов. Я всегда говорю, что у нас есть стандарты лечения, есть клинические рекомендации, есть группы препаратов, с которыми мы работаем. Но никогда я не назначу каждому пациенту [реабилитацию] по единому шаблону. Каждый человек – уникальный организм, и мы работаем с ним индивидуально».
Пульмонолог рассказывает, как может проявляться постковидный синдром. У кого-то сохраняется мышечная слабость, держится субфебрильная температура, бронхообструкция, одышка. Причем одышку могут провоцировать как слабость дыхательной мускулатуры, так и сердечно-сосудистые заболевания. У некоторых пациентов появляется бессонница, депрессии. Все эти проявления и симптомы могут сохраняться до полугода.
«Пациент лежал в стационаре или лечился амбулаторно и выписан. Вроде бы выздоровел, но не восстановился до конца и ощущает свою беспомощность, слабость. Он не понимает, как быть дальше. Люди в панике и в депрессии, поэтому им нужна помощь», – уточнила Яна Маркова.
Оксана Герасименко, главный врач госпиталя ветеранов войн № 3 отметила, что в медицинской реабилитации важен принцип преемственности. Самый первый этап начинается еще в инфекционном госпитале. «Далее пациент должен быть определен либо на амбулаторный этап на долечивание, либо в круглосуточный стационар. К нам [в стационар] попадают, конечно, самые тяжелые пациенты. Благодаря усилиям наших медицинских работников, наших уникальных специалистов, мы смогли внедрить самые эффективные методики медицинской реабилитации. Это физиотерапевтические методики, массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, и, конечно, медикаментозные методы: противовоспалительная, антиоксидантная, цитопротекторная терапия, сосудистая, метаболическая. Этот комплекс позволяет восстановить пациента самым наилучшим образом и, конечно, передать в дальнейшем в поликлинику», – рассказала она.
Оксана Герасименко подчеркнула, что после стационарного этапа реабилитации начинается амбулаторный: «Это очень важно, чтобы пациент был передан [для наблюдения врачом поликлиники]. Возможно, это будет именно наблюдение, далее – углубленная диспансеризация после перенесенной коронавирусной инфекции. Может быть, понадобится активное продолжение лечения – это могут быть и два, и три курса в условиях дневного стационара».
Фото: архивы пресс-служб
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