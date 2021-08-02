Новосибирским родителям начали выплачивать «школьные» 10 тысяч рублей

Единоразовую выплату получают семьи с детьми от 6 до 18 лет.
Со 2 августа в Новосибирской области стартуют выплаты единоразового пособия в размере 10 тысяч рублей на школьников. Оно предназначено для родителей детей от 6 до 18 лет. Финансовую поддержку от государства назначили в связи с подготовкой к новому учебному году.
Изначально планировались, что деньги начнут перечислять 16 августа. Однако президент Владимир Путин постановил, что родители, уже подавшие заявления на выплату, должны получить средства 2 августа. По данным на 24 июля, в Новосибирской области было оформлено более 230 тысяч заявлений на выплату. По подсчетам ПФР, на тот момент заявление на единовременное пособие подали порядка половины потенциальных получателей.
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