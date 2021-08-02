Аналитики выяснили главные занятия новосибирцев этим летом

Эксперты рассказали, чем этим летом чаще всего занимаются и какие услуги заказывают новосибирцы. В топ-3 вошли транспортные услуги, ремонт и строительство, а также всевозможные бьюти-сервисы.



Больше всего летом 2021 года вырос спрос на ремонт офисов (+55%) в сравнении с весенним периодом, следом в списке - маникюр и педикюр: спрос на услуги мастеров вырос на 28%, а также обучение творческим предметам, таким как рисование и дизайн (на 23%).



«Лето традиционно – сезон ремонтов, причем не только дома или на даче, предприниматели использую сезон отпусков, чтобы провести ремонт помещений, минимально повлияв на работу коллектива. Спрос на благоустройство дачных участков, строительные работы и услуги спецтехники повышается еще весной и продолжает расти до конца отпускного периода», - рассказывает руководитель маркетинговых проектов «Авито» Услуг Иван Чулков.



Специалистов в категории «Ремонт и строительство» в апреле 2021 года искали на 50% чаще, чем в марте, а в мае интерес к их услугам вырос еще на 31%. Причем, с каждым годом все выше число новосибирцев, ищущих ремонтников онлайн - в сравнении с прошлым годом уровень спроса в этой сфере вырос на 88%. На интернет-площадках можно найти специалистов разного профиля, сравнить предложения, почитать отзывы - и таким образом сберечь время и деньги.



Кроме ремонта и благоустройства домов, летом новосибирцы активно «наводят красоту» - сервисы раздела «Красота и здоровье» находятся на третьем месте у горожан по уровню спроса на Авито. За год уровень спроса в этой категории повысился на 97%, а число объявлений выросло на 23%. Самыми востребованными в теплое время года становятся мастера маникюра и педикюра, следом идут специалисты в области СПА и парикмахеры. Лето - сезон открытой одежды и обуви, а также выпускных и свадеб, что заметно влияет на уровень спроса на бьюти-специалистов.



Также стоит отметить, что с середины лета заметно увеличился спрос на образовательные услуги: спрос на обучение предметам школы и вуза в июле вырос на 166% по сравнению с июнем.



