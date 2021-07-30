Сколько россияне готовы потратить на сборы ребенка в школу – рассказывают эксперты

Треть россиян с детьми готовы потратить на школьный набор до 10 тысяч рублей, подсчитали аналитики. По сравнению с прошлым годом расходы выросли, но не критично. «Треть россиян планирует потратить на подготовку одного ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных выделит на учебные товары от 10 до 15 тысяч рублей, а 14% – до 5 тысяч рублей», – сообщили аналитики AliExpress.

Самая популярная категория расходов — канцелярские товары. Их будут покупать 60% респондентов. Половина опрошенных планирует выбрать новую спортивную форму, столько же — сменную обувь. 47% респондентов купят школьную форму, а больше трети (33%) — учебники. Примечательно, что почти треть респондентов (27%) включила в расходы на школьный сезон наборы влажных салфеток и защитных масок.

15% опрошенных сообщили, что обновят ребенку технику — к новому учебному году купят гаджеты: ноутбук, телефон или умные часы. На школьную форму и сменную обувь 35% россиян потратит от 5 до 10 тысяч рублей. Меньше россияне готовы отдать за спортивную форму. Почти треть опрошенных (28%) потратит на нее от 2 до 3 тысяч рублей, а четверть респондентов — до 2 тысяч рублей. На покупку школьного рюкзака 28% россиян готовы выделить 2–3 тысячи рублей.