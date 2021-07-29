Минтруд России предлагает ввести новый праздник – День отцов

Министерство труда РФ вынесло на общественное обсуждение предложение о новом празднике — Дне отцов. Предложение изначально поступило от уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. По словам омбудсмена, к ней с этой инициативой обратились сами отцы.

«В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей», — отметила госпожа Кузнецова.

День отцов самостоятельно отмечают в 28 регионах, однако на федеральном уровне такого праздника нет. Если инициатива пройдет обсуждение, праздновать предлагается в третье воскресенье октября.