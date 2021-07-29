Новосибирскстат рассказал, у каких специалистов в нашем регионе самые высокие зарплаты

Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в разных регионах Сибири за январь-май 2021 года. По данным экспертов, в Новосибирской области жители получают в среднем 42 737 рублей. Для сравнения: самый высокий показатель у Красноярского края (56 972 рублей), низкий – у Алтайского края (30 679 рублей).

Самая внушительная средняя заработная плата в Новосибирской области у работников финансовой и страховой сфер (78 498 рублей). Чуть меньше получают люди, занимающиеся деятельностью в области информации и связи – 76 758 рублей. Меньше всего платят сотрудникам гостиниц и предприятий общественного питания – в среднем примерно 23 404 рублей.

Хорошей зарплатой в нашем регионе могут похвастаться люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых (50 818 рублей) и работающие в научной и технической сферах (53 005 рублей). А вот сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство приносят местным жителям в среднем 30 235 рублей. Примерно столько же получают работники строительной области (33 450 рублей).