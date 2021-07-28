35% работающих новосибирцев сообщили, что уже вакцинировались от COVID-19

По данным опроса, проведенного порталом hh.ru, 35% работников в Новосибирской области сообщили, что привились от коронавируса. Еще 2% респондентов подтвердили, что записались на вакцинацию.

Согласно сведениям аналитиков, большее количество привитых сотрудников – в сфере высшего менеджмента и среди hr-специалистов: по 38%. Среди банковских работников и строителей вакцинировались 36% и 34% соответственно. В медицине сотрудников, которые планируют пройти вакцинацию больше, чем в других (24%).

Почти половина новосибирцев заявили, что ограничения в посещении ресторанов, фитнес-центров и мероприятий для них не повод защитить себя прививкой. 9% работников готовы вакцинироваться ради получения QR-кода, сообщают аналитики hh.ru.

Наиболее лояльно к созданию общественных covid-free зон относятся представители высшего менеджмента и производственной сферы, а наиболее критично – юристы, представители сферы продаж и сотрудники банков.

В целом по России 29% сотрудников сообщили о том, что прошли вакцинацию, записались на прививку еще 6%.