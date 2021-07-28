75 тысяч новосибирских школьников получат финансовую помощь на подготовку к учебному году

Министерство труда и социального развития Новосибирской области информирует о том, что в регионе продолжается прием документов на оформление социальной поддержки школьникам из многодетных семей. Документы от многодетных семей на оформление социальной выплаты для подготовки школьников к новому учебному году принимаются в центрах социальной поддержки населения региона.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области в регионе на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот состоит порядка 34 тысяч многодетных семей, в которых проживает более 150 тысяч детей, в том числе детей школьного возраста – около 75 тысяч.

Размер денежной выплаты многодетным семьям на приобретение школьной одежды для детей составляет 2 тысячи рублей. Родители из малоимущих семей могут также получить помощь на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста в размере 300 рублей.