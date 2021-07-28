75 тысяч новосибирских школьников получат финансовую помощь на подготовку к учебному году

В том числе выплаты ориентированы на приобретение одежды и письменных принадлежностей.
Министерство труда и социального развития Новосибирской области информирует о том, что в регионе продолжается прием документов на оформление социальной поддержки школьникам из многодетных семей. Документы от многодетных семей на оформление социальной выплаты для подготовки школьников к новому учебному году принимаются в центрах социальной поддержки населения региона.
По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области в регионе на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот состоит порядка 34 тысяч многодетных семей, в которых проживает более 150 тысяч детей, в том числе детей школьного возраста – около 75 тысяч.
Размер денежной выплаты многодетным семьям на приобретение школьной одежды для детей составляет 2 тысячи рублей. Родители из малоимущих семей могут также получить помощь на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста в размере 300 рублей.
При поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, многодетные семьи имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Если ребенок поступил в организацию высшего образования, мера поддержки составит 10 тысяч рублей. Документы на выплаты принимаются до 31 декабря текущего года.
Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, на обучение детей можно направить и средства областного семейного капитала. Это региональная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Новосибирской области с 2012 года, и является одним из приоритетных направлений реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер выплаты – 112 378,24 рубля. Также в регионе многодетные семьи активно заключают социальный контракт и направляют финансовую поддержку на подготовку детей к осенне-зимнему сезону.
Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области выплатах и пособиях семьям с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития региона. Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-00-82, обратившись на который, любой житель региона может получить консультацию специалиста.
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