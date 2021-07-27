Новосибирск попал в число самых некурящих городов России

Рейтинг «курильщиков» был составлен на основе опроса, который провела маркетинговая компания Zoom market. В исследовании приняли участие респонденты из 22 городов страны.

Выяснилось, что больше всего курящих граждан проживает в Брянске, Челябинске и Омске. Новосибирск же оказался на 20 месте – меньше курят только в Петербурге и Махачкале.

В целом рейтинг выглядит таким образом:

Брянск (1 место), Челябинск (2), Омск (3), Ростов-на-Дону (4), Саранск (5), Тамбов (6), Пермь (7), Волгоград (8), Екатеринбург (9), Краснодар (10), Саратов (11), Симферополь (12), Уфа (13), Воронеж (14), Москва (15), Самара (16), Нижний Новгород (17), Красноярск (18), Казань (19), Новосибирск (20), Петербург (21) и Махачкала (22).

По данным опроса, курят 28% россиян. Из некурящих 11% отметили, что в прошлом все-таки имели эту вредную привычку.