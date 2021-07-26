Менее 1% россиян хотят встретить старость в Новосибирске

Россияне перечислили города, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. Исследование провели сервисы «Работа.ру» и «СберНПФ», его результаты приводит РБК. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов страны.

В тройке предпочтительных для этих целей городов оказались Москва (16%), Петербург (15%) и Сочи (12%). Жизнь в столице привлекает респондентов развитой инфраструктурой и высоким уровнем социальных услуг. В числе плюсов Петербурга отмечена доступность рекреационных ресурсов. Сочи ценят за хорошую экологию. Далее в рейтинге следуют Краснодар и Калининград, набравшие 6% и 3% голосов соответственно.

Новосибирск занял позицию среди городов-аутсайдеров. Менее 1% опрошенных хотели бы, будучи пенсионерами, поселиться в столице Сибири. Такой же процент голосов набрал вариант «жить на пенсии в деревне».

Почти половина опрошенных (46%) заявила, что собирается переезжать в другой город на собственные накопления. Еще 34% планируют для этого использовать пенсию от государства. 18% готовы будут продать жилье в родном городе, 15% хотят обеспечить себя с помощью собственного бизнеса, а 11% рассчитывают на доход от сдачи жилья под аренду или помощь детей.