Новосибирцы назвали ключевым критерием при выборе работы возможность «удаленки»

44% новосибирцев считают главным параметром при выборе работы минимум походов в офис и возможность трудиться дистанционно. Такой немаловажный критерий, как высокий уровень зарплаты, выбрали лишь 42% . Такие результаты показало исследование аналитиков сервиса «Зарплата.ру».

По данным онлайн-опроса, для 40% жителей важна стабильность компании, 31% респондентов выбирают перспективу карьерного роста. Для 26% важным условием является работа под руководством адекватного начальства в дружелюбном коллективе. 20% опрошенных придают значение удаленности работы от дома и транспортной доступности.