Более 5,5 тысяч новосибирцев смогут найти работу благодаря социальному контракту

В Новосибирской области с 2021 года реализуются мероприятия по оказанию помощи на основании соцконтракта по поиску работы и осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Министерством труда и социального развития региона в 2021 году запланировано заключить 5,5 тысяч социальных контрактов по поиску работы и по содействию индивидуальному предпринимательству.

Начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова рассказала о содействии занятости населения и использовании социального контракта. «В реализации мероприятий по оказанию соцпомощи на основании социального контракта по поиску работы и осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности при содействии минтруда и соцразвития региона участвуют центры занятости населения. Всего в 2021 году министерством запланировано заключить более 4,5 тысяч социальных контрактов на сумму 289,7 миллионов рублей по поиску работы, одну тысячу социальных контрактов на сумму 259 миллионов рублей по индивидуальному предпринимательству. Уже заключили социальные контракты по поиску работы 2217 человек, по осуществлению предпринимательской деятельности – 518 человек», – рассказала в ходе пресс-конференции Ольга Лаврова.

Как подчеркнула представитель министерства труда и социального развития региона, гражданам, заключившим социальный контракт, центры занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, подготовиться к успешному собеседованию с работодателем. Для получения такой помощи гражданину необходимо зарегистрироваться в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного. В течение одного месяца до трудоустройства и трех месяцев после заключения трудового договора гражданину предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Новосибирской области за II квартал 2020 года, то есть по 13 054 рубля в месяц.

Также может быть оказано содействие в организации собственного дела и постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход. Центры занятости помогут разработать бизнес-проект, просчитать риски его реализации, организовать необходимые коммуникации с экспертами. На эти цели предусмотрена единовременная денежная выплата до 250 тысяч рублей, которую можно направить в соответствии с бизнес-проектом на приобретение основных средств, материально-производственных запасов, принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Полученные средства необходимо будет вернуть в полном объеме, если гражданин прекратил предпринимательскую деятельность в период действия социального контракта по собственной инициативе.

Кроме того, в соответствии с заключенным социальным контрактом может быть организовано обучение, необходимое гражданину для успешного трудоустройства или осуществления предпринимательской деятельности. Центр занятости может либо направить гражданина на обучение согласно установленным административным процедурам, либо помочь гражданину в выборе необходимой образовательной программы и образовательной организации. В этом случае возможно прохождение обучения стоимостью не более 30 тысяч рублей на период не более трех месяцев. Для граждан, заключивших социальный контракт на поиск работы, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в период обучения в размере 6527 рублей в месяц.