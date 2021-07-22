Жители Новосибирска поддержали развитие космического туризма

Новосибирцы мечтают отправиться в космос в качестве туристов. Столица Сибири вошла в пятерку городов, население которых поддерживает развитие космического туризма.

Отношение россиян к космическому туризму выяснило маркетинговое агентство Zoom Market в ходе опроса. Оказалось, что больше всего хотят полететь в космос жители Москвы, Саратова и Томска. На четвертом месте в рейтинге Новосибирск. А вот меньше всего поддержали космическую туристическую программу жители Тамбова, Челябинска и Саранска.

В целом опрос показал, что 72% россиян поддерживают развитие космического туризма. Лишь 11% респондентов указали, что государству нужно вкладывать денежные средства в развитие этого направления.

Большая часть, а это 91% опрошенных, согласилась, что государству нужно оказывать поддержку частным отечественным компаниям, развивающим космический туризм. 52% жителей страны мечтают посетить космос, но при этом 98% из них смущает высокая цена путешествия.