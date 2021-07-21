ЗАГС рассказал о самых возрастных женихах и невестах Новосибирской области

В Новосибирской области 94-летний мужчина женился в 2021 году. Об этом рассказали в региональном управлении по делам ЗАГС. Самой зрелой невесте 2021-го, по данным ведомства, было 84 года. «За шесть месяцев 2021 года можно выделить пару, в которой жениху на момент регистрации брака исполнилось 86 лет, невесте – 81 год», – добавили в ЗАГСе.

К слову, чаще всего мужчины связывают себя узами брака в возрасте 26 лет, отметили в ведомстве, а большинство женщин воплощают матримониальные планы в 23.