37% новосибирцев голосуют за введение сон-часа в рабочий график

По данным онлайн-опроса портала Зарплата.ру, который провели во всех регионах страны, более трети новосибирцев (37%) хотели бы вздремнуть в течение рабочего дня. При этом 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе даже, если бы это было разрешено. Против сна на работе выступили 31% опрошенных, 5% затруднились ответить. 2% признались, что и так спят на работе – в подсобке или во время обеда на парковке в автомобиле.

За идею вздремнуть в рабочее время в основном проголосовали представители сильного пола – ее поддерживают 61% мужчин и только 39% женщин. Большинство опрошенных считает, что им для отдыха нужно полчаса.

Отметим, что в офисах некоторых консалтиновых и IT-компаний страны уже сейчас установлены капсулы для сна. Но в целом лишь 14% российских компаний воспринимают идею о дневном сне на работе позитивно, 72% выступают против.