Новосибирцы попали в рейтинг фанатов фаст-фуда

Сервис «СберМаркет» составил рейтинг городов – любителей фаст-фуда, проанализировав данные о заказах жителей.

Чаще всего кладут в корзину ‎вредную» еду жители Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы. Они предпочитают чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени, замороженные наггетсы, замороженную пиццу, лапшу быстрого приготовления и майонез.

Первое место по числу заказов чипсов занял Калининград, на втором – Новосибирск, «бронза» – у Красноярска. Также Новосибирск в тройке лидеров по заказу газировки.

Лапшу быстрого приготовления больше всего любят в Новосибирске и Красноярске, далее идет Челябинск и Омск, замыкает топ-3 Петербург.