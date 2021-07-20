Для новосибирских детей-сирот расширили список мер соцподдержки

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова в ходе брифинга рассказала об обеспечении жильем детей-сирот, а также о возможностях социального сертификата для приобретения жилья и порядке действий для его получения.

«В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено бюджетом более 1 миллиарда 254 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка 800 квартир. Новая региональная мера поддержки – социальный сертификат – позволит увеличить этот показатель. Прием документов для включения в реестр заявителей на предоставление сертификатов стартует с 26 июля текущего года. Размер выплаты по сертификату составляет порядка 1,6 миллиона рублей, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой Минстроем России. На жилищный сертификат можно приобрести жилое помещение (жилой дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 квадратных метров у физических или юридических лиц, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное с использованием дополнительных собственных средств – кредитных, средств материнского капитала, областного семейного капитала. Отмечу, что приобретаемое по сертификату жилое помещение оформляется сразу в собственность», – прокомментировала Ольга Потапова.

Она подчеркнула, что предоставление сертификатов будет осуществляться гражданам, включенным в список на обеспечение жилым помещением, органами местного самоуправления Новосибирской области при наличии ряда критериев социальной адаптации заявителя. В их числе – достижение возраста 23 лет, дееспособность, наличие трудоустройства (непрерывного, в течение не менее 6 месяцев на дату подачи заявления; исключение – уход за ребенком-инвалидом), отсутствие судимости, отсутствие нахождения на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.

Граждане, подлежащие обеспечению жильем в 2021 году, смогут предоставить в орган местного самоуправления документы для включения в реестр до 15 августа. До 1 сентября заявители будут уведомлены о принятом решении (включение в реестр или отказ). Заявление на предоставление жилищного сертификата в 2021 году, граждане, включенные в реестр, смогут подать до 15 сентября. Реализация сертификата возможна в течение 2021 года. В текущем году с учетом ограниченного количества времени для реализации меры поддержки запланировано выдать порядка 30 сертификатов, на эти цели из бюджета региона будет выделено 41,4 млн рублей.