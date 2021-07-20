Делегация сибирских блогеров посетила деревню чатских татар

Блогеры со всей Сибири посетили ключевые достопримечательности Новосибирской области в Мошковском и Колыванском районах. Блог-тур по региону состоялся на минувших выходных.

Министр экономического развития региона Лев Решетников рассказал о данном проекте. «Путь туриста начинается задолго до его путешествия. Работу по приглашению гостей в наш регион и продвижению информации о его туристическом потенциале мы начинаем уже в интернете. Сегодня значительная часть наших туристов узнают о новых интересных местах и делятся своими впечатлениями от поездок именно в социальных сетях, поэтому знакомство с авторами популярных тревел-блогов входит в круг наших интересов. Мы хотим рассказать о том, как можно разнообразно и хорошо отдохнуть в нашем регионе максимальному количеству людей», – подчеркнул министр.