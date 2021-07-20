Делегация сибирских блогеров посетила деревню чатских татар

Сюжеты двухдневного путешествия они транслировали тысячам своих подписчиков.
Блогеры со всей Сибири посетили ключевые достопримечательности Новосибирской области в Мошковском и Колыванском районах. Блог-тур по региону состоялся на минувших выходных.
Министр экономического развития региона Лев Решетников рассказал о данном проекте. «Путь туриста начинается задолго до его путешествия. Работу по приглашению гостей в наш регион и продвижению информации о его туристическом потенциале мы начинаем уже в интернете. Сегодня значительная часть наших туристов узнают о новых интересных местах и делятся своими впечатлениями от поездок именно в социальных сетях, поэтому знакомство с авторами популярных тревел-блогов входит в круг наших интересов. Мы хотим рассказать о том, как можно разнообразно и хорошо отдохнуть в нашем регионе максимальному количеству людей», – подчеркнул министр.
В блог-туре приняли участие 20 блогеров со всей Сибири. Путешественники успели посетить ключевые достопримечательности в Мошковском и Колыванском районах Новосибирской области: парк отдыха Мира Парк в Мошковском районе площадью в 15 га, что в 6 раз превышает размер Красной площади в Москве; деревню чатских татар под Колыванью, где живет древнее поселение представителей данной народности; страусиную ферму в Колыванском районе. Блог-тур завершился экскурсией на теплоходе по Оби. Сюжеты двухдневного путешествия сибирские блогеры транслировали тысячам своих подписчиков.
Фото: архивы пресс-служб
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