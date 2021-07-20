Новосибирцы вызвали спасателей для плывущего по реке манекена

В муниципальную аварийно-спасательную службу обратились жители Новосибирска, когда заметили в реке Иня неподвижное «тело мужчины». Но сотрудники МАСС, приехав на место, обнаружили в воде пластиковый манекен. Сообщение об «утопленнике» поступило на телефон оперативного дежурного МАСС вечером 19 июля.

«Прибыв на разъезд Иня, спасатели провели разведку и действительно обнаружили в реке, но только не человека, а пластиковый манекен. Манекен был поднят из воды и увезен на утилизацию, дабы не пугать жителей, проживающих вдоль русла реки и просто отдыхающих на берегу людей», – прокомментировали в МАСС. «Спасательная операция» манекена заняла не более часа, добавили в сотрудники службы.

Фото: архивы пресс-службы