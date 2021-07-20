8% российских родителей согласны на вакцинацию ребенка

69% родителей по всей России не согласны поставить своему ребенку прививку от коронавируса. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob по результатам последнего опроса, в котором участвовали и новосибирцы.



Ранее глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вскоре в стране планируют начать вакцинировать подростков. По предварительным данным, прививки начнут ставить до 20 сентября. Врачи будут использовать самый проверенный препарат «Спутник V». Сервис сразу же провел опрос о том, согласны ли родители на такие нововведения. В нем приняли участие полтысячи родителей детей от 12 до 17 лет.



«Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины», – прокомментировали аналитики. Однозначно согласны вакцинировать своего ребенка только 8% родителей. 23 % опрошенных пока сомневаются. Они согласились, что хотели бы защитить детей от вируса, но пока не решили этот вопрос однозначно.



Отметим, что среди согласившихся родителей большинство тех, кто уже поставил себе прививку. По данным опроса, отцы планируют привить ребенка чаще, чем матери.