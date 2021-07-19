В Новосибирской области введут социальные сертификаты для людей без определенного места жительства

Стартовавшая в регионе подготовка к пилотному проекту предусматривает оказание социальных услуг в полустационарной форме гражданам без определенного места жительства и занятий, а также организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов. Опыт Новосибирской области по подготовке к реализации федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере был представлен в ходе межрегионального семинара-совещания в Ханты-Мансийске.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, регион вошел в число пилотов по апробации новых инструментов повышения эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

Министр прокомментировал, что основные мероприятия по пилотному проекту начнутся в Новосибирской области с 2022 года. В настоящее время идет активная подготовительная работа, анализируются возможные риски и формируются предложения по совершенствованию рабочих процессов. В регионе пилотный проект предусматривает оказание социальных услуг в полустационарной форме гражданам без определенного места жительства и занятий, а также организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов. По данным услугам планируется использование социальных сертификатов, которые будут предоставлять жителям региона право самостоятельно выбирать организацию-исполнителя услуг, независимо от ее формы собственности, из соответствующего реестра.

Наряду с государственными организациями в проекте примут участие и негосударственные структуры. В качестве целевого индикатора рассматривается удовлетворенность жителей региона полученными социальными услугами вне зависимости от места и способа их получения.