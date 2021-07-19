Новосибирцев оштрафовали на полтора миллиона за нарушение противопожарных правил в лесу

С начала 2021 года к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области привлекли 208 лиц, наложили штрафов на сумму 1,5 миллиона рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Лесные пожары возникают чаще всего из-за неосторожного обращения с огнем, нарушений правил пожарной безопасности в лесах во время отдыха, проведения полевых работ, во время сжигания мусора на дачных участках.

С начала пожароопасного сезона на территории области произошло 274 лесных пожара на общей площади больше 4,6 тысяч га, в том числе покрытой лесом площади 2,3 тысячи га. По предварительной информации, общий ущерб от лесных пожаров в 2021 году – больше 17 миллионов рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлекли к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах») 208 людей. За неочищенные от сухой травы территории, прилегающие к лесу, составили 28 административных протоколов, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения – шесть протоколов. Также возбудили одно уголовное дело на территории Убинского лесничества по части 2 ст.261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия. Жителей региона власти призывают быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.