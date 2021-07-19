23% новосибирцев поменяли свой рабочий график из-за пандемии

Почти у четверти сотрудников в нашем регионе изменился рабочий график из-за третьей волны ковида. Об этом сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter. 14% перевели на гибридный режим работы (часть дней из дома, часть – из офиса), 8% отправили на «удаленку», 1% – ушел в отпуск.

Чаще всего на «дистанционку» в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации переводили сотрудников IT-сферы (34% респондентов) и начинающих специалистов (38%). А вот кого изменения почти не коснулись, так это работников сферы производства и строителей.

В Сибири на данный момент 53% сотрудников работают в офисе или на территории своей компании. Для сравнения: в марте таких было на 24% больше.