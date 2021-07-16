Хозяевам придется платить за безответственное обращение с питомцами

В Государственную Думу внесли о законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей за нарушение правил содержания животных. Авторами законодательной инициативы выступили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно тексту законопроекта, вносятся изменения в КоАП России, в частности: вводятся штрафы до 200 тыс. рублей за нарушение правил содержания животных в цирках, в приютах — до 50 тыс. рублей; за жестокое обращение с животными (если нет признаков уголовного преступления) штраф составит до 100 тыс. рублей; тем, кто выбрасывает на улицу своих питомцев, грозит штраф до 30 тыс. рублей, а те, кто заводит животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, рискуют получить штраф до 150 тыс. рублей.

Как пояснил один из авторов законопроекта Владимир Бурматов, последние изменения коснутся в основном фотографов, которые в туристических городах предлагают гражданам фото с животными. «Раньше бороться с такими фотографами, которых часто можно увидеть на набережных в туристических городах, было практически невозможно. Сейчас мы этот механизм создали», — говорит господин Бурматов.

По словам депутата, внесенный законопроект ранее разрабатывало правительство, однако документ по каким-то причинам забуксовал и больше полутора лет просто пролежал. «Внести закон надо было давным-давно. Это правительство собиралось сделать, мы помогли им разработать его еще 1,5 года назад. Но в правительстве тянули и тянули, а мы с Павлом Владимировичем решили, что называется, взять все на себя: подготовили документ к внесению, все согласовали и доработали, сегодня внесли», — сообщает Владимир Бурматов. По его оценкам, этот законопроект может стать одним из первых, который будет рассмотрен в первом чтении Думой восьмого созыва.