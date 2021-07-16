Почти 25 тысяч новосибирских семей получили выплаты на первого ребенка

В Новосибирской области по состоянию на 2021 год получателями выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка стали уже 24 906 семей. Данная ежемесячная денежная выплата – одна из четырех мер государственной поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». С начала текущего года объем финансирования выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в регионе составил порядка 1,7 млрд рублей.

Как отметила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в настоящее время ежемесячная выплата в размере 12 729 рублей назначается семьям со среднедушевым доходом не выше 26 108 рубля на человека и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста. В 2021 году новыми получателями выплат стали 1230 семей, в которых родились первенцы.

Подать заявление на федеральную ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно на портале Госуслуги, в МФЦ или центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-00-82.



