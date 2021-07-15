По данным ЮНИСЕФ, 400 тысяч россиян находятся в группе «экстремальной уязвимости»

В нашей стране 400 тысяч человек находятся на грани голода. Об этом свидетельствует доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о продовольственной безопасности в мире за 2018-2020 годы. Согласно документу, около 400 тысяч россиян отнесены к группе «экстремальной уязвимости». Они вынуждены пропускать приемы пищи, ограничивать ее количество еды или не есть вовсе. При этом количество граждан, которые находятся на грани голода, за последние годы снизилось. В 2014-2016 годах их насчитывалось около миллиона.

Кроме того, еще 8,8 миллионов россиян хотя и нe отказываются от приемов пищи, но вынуждены экономить на еде, приобретая продукты низкого качества.