Самозанятых новосибирцев стало на 60% больше

Число самозанятых граждан в Новосибирской области с начала года увеличилось на 60%, сообщила пресс-служба регионального УФНС. На сегодня речь идет о 53 тысячах человек – это на 60% больше, чем в начале года.

По данным ведомства, рассчитанный налог к уплате составил 185 миллионов рублей, а сумма полученного дохода – 4,5 миллиарда рублей. Новый налоговый режим в России действует два года. В Новосибирской области он был введен в качестве эксперимента год назад.

К самозанятым, по закону, относятся те, у кого нет работодателя и работников, кто не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, при этом самостоятельно оказывает услуги или производит товары. Также их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Для оказывающих услуги гражданам ставка налога составляет 4% от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями — 6%. Ставка включает и отчисления в Фонд медицинского страхования.