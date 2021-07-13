14 июля новосибирцы смогут пообщаться с губернатором в прямом эфире

Завтра, 14 июля, Андрей Травников проведет прямой эфир в группе «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте». На вопросы новосибирцев глава региона начнет отвечать в 12:00. Посмотреть эфир можно будет по ссылке.

«В ходе прямого эфира глава региона ответит на вопросы жителей. Ждем ваших вопросов в комментариях под этим постом», - говорится в сообщении. Спустя короткое время новосибирцы уже написали большой список вопрос к губернатору. Новосибирцев волнуют цены на стройматериалы, транспортную доступность города Оби, когда отремонтируют дорогу до Каинской Заимки, в каком году построят поликлинику в Краснообске. Также жители спросили о неприятном запахе в Новосибирске – в последнее время от граждан все чаще поступают жалобы на эту тему.

Фото: архивы пресс-служб