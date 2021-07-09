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Новосибирский рэпер Элджей остался без прав

Также он получил штраф на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения «проверки на трезвость».

Новосибирец Алексей Узенюк, известный как Элджей, лишился водительских прав на один год и семь месяцев. Такое решение вынес Тушинский суд Москвы. Кроме того, исполнителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Официальная причина — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Постановлением мирового судьи от 08.07.21 Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, Элджей не пожелал проходить освидетельствование, потому что был пьян. В мае он, находясь за рулем BMW i8, якобы пытался скрыться от московской полиции на скорости 230 км/ч. Когда музыканта остановили, то составили на него административный протокол.

Вместе с рэпером в тот момент находилась его жена, телеведущая Настя Ивлеева. Сообщалось, что супруги нередко нарушают правила дорожного движения – на двоих у них почти 700 неоплаченных штрафов.

Фото: инстаграм Элджея

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