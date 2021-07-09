Новосибирский рэпер Элджей остался без прав

Новосибирец Алексей Узенюк, известный как Элджей, лишился водительских прав на один год и семь месяцев. Такое решение вынес Тушинский суд Москвы. Кроме того, исполнителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Официальная причина — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Постановлением мирового судьи от 08.07.21 Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, Элджей не пожелал проходить освидетельствование, потому что был пьян. В мае он, находясь за рулем BMW i8, якобы пытался скрыться от московской полиции на скорости 230 км/ч. Когда музыканта остановили, то составили на него административный протокол.

Вместе с рэпером в тот момент находилась его жена, телеведущая Настя Ивлеева. Сообщалось, что супруги нередко нарушают правила дорожного движения – на двоих у них почти 700 неоплаченных штрафов.

Фото: инстаграм Элджея