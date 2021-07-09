Какие вопросы ждут участников Всероссийской переписи населения?

Продолжается подготовка к основному этапу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. В Росстате рассказали, о чем не будут спрашивать в ходе переписи.

Жителям Новосибирской области напоминают, что ряд сведений не попадет в поле зрения переписчиков.



В ходе Всероссийской переписи населения:



Не попросят предъявить документы: все данные записываются со слов граждан, никаких документов предъявлять не надо.



Не спросят конфиденциальные данные: не спросят паспортные данные, не спросят «кто владелец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и другими чувствительными темами.



Все данные переписи обезличиваются: в центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.



Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.



Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет 1–31 октября, а на отдаленных и труднодоступных территориях – с 1 июля по 20 декабря 2021 года. Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.



В 2021 году пройдет первая цифровая перепись. Все жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением.



Напомним, что в правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения на территории региона и утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи, по которому уже ведется работа.



Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте.