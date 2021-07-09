Константин Хальзов рассказал о введении QR-кодов для вакцинированных новосибирцев

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о перспективах введения QR-кодов на территории региона. Напомним, что в Москве уже ввели систему доступа по кодам для граждан, вакцинированных от COVID-19. Теперь в заведения общепита и на мероприятия, где более 500 участников, будут пускать только при наличии кода. На очереди ли такие нововведения для Новосибирской области?

Как выяснилось, сибирякам пока можно не волноваться о получении QR-кода: по своей инициативе власти водить его не будет. «У нас система QR-кодов не используются. Когда такое решение примет Роспотребнадзор, будем с этим работать», – отметил министр. У этого решения есть логичное объяснение: в регионе по-прежнему не хватает вакцины – в отличие от Москвы, где проблем с этим нет и можно привиться в любой момент.