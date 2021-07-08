Новосибирский блогер Дава будет вести ТВ-шоу о тиктоке

Новосибирский блогер и музыкальный исполнитель Давид Манукян, более известный как Дава, стал ведущим еженедельной передачи «TikTok-чарт» на «МУЗ-ТВ». Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу канала.

«На съемках мне, конечно, помогает опыт в тиктоке и инстаграме, потому что до того, как я начал снимать ролики и сторис, я был застенчивым и стеснительным, боялся камеры. Но потом понял главный секрет — быть самим собой», — рассказал Дава.

В прошлом «TikTok-чарт» вели Катя Адушкина, Даня Милохин, Роман Каграманов.

Фото: инстаграм Давы