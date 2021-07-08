За последний год и браков, и разводов в Новосибирской области стало меньше

По данным Новосибирскстата, В 2020 году в области зарегистрировали 16 тысяч браков. Это на 18% меньше, чем в 2019 году. Также сократилось число разводов на 8% до 12 тысяч. «Сокращение числа регистрируемых браков происходит более интенсивно, чем официальное оформление разводов, но, несмотря на это, основная часть населения по-прежнему стремится оформить отношения официально и сохранить семью – на 100 разводов приходится 131 брак», – отметили в ведомстве.

Наиболее активно женятся молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет: мужчины 25-29 лет и 20-29-летние женщины. При этом в настоящее время складываются благоприятные предпосылки для увеличения числа браков. «Из-за того, что возраст вступления в брак растёт, можно ожидать увеличение количества браков в ближайшие годы», – прокомментировали в пресс-службе Новосибирскстата.