Супружеские пары «со стажем» получат медали и подарочные карты от новосибирского правительства

Ежегодно 8 июля чествуют супружеские пары, чей брак длится 25 и более лет – таким семьям вручаются медали «За любовь и верность». В 2021 году эта общественная награда, учрежденная в РФ в 2008 году, будет вручена 70 семьям из районов Новосибирской области. От правительства региона супруги получают электронные подарочные карты номиналом 4 тысячи рублей.

День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Организатором праздника выступил Фонд социально-культурных инициатив в 2008 году. Теперь праздник отмечается ежегодно.



Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка, которая изображена на одной из сторон учрежденной в честь семейного праздника специальной медали. На другой стороне награды – святые Петр и Феврония. Медаль вручается супругам, которые прожили в счастливом браке не менее 25 лет.



Начиная с 2009 года, в Новосибирской области, включая текущий год, к награде представлены 587 супружеских пар, проживающих на территории региона. Каждой семейной паре вручается комплект наград и грамота Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.



За прошедшие годы в регионе удалось воплотить необычные инициативы и закрепить новые традиции: открытие скульптурных композиций Петру и Февронии Муромским, проведение бала невест, молодежного крестного хода, парада колясок, фестивалей цветов, танцевальных ретро-программ и концертов живой музыки.



В 2021 году с учетом эпидемиологической обстановки вручение наград пройдет в форматах личного приема или персонально по месту жительства семей.

