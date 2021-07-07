Новосибирцы попали в рейтинг хронически перерабатывающих россиян

Более 70% россиян перерабатывают, говорится в новом исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter. Половина из них остаются после работы бесплатно. Чаще других задерживаются после окончания рабочего дня юристы (81%), работники финансового сектора (76%), сотрудники сферы управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджеры (62%).

Сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще других отвечали, что всегда требуют деньги за переработки.

Больше остальных работают в нерабочие часы жители Москвы (79%). За ней следуют Новосибирская, Московская, Самарская и Волгоградская области (от 72% до 76%).

Причинами переработок стали невозможность или стеснение отказать руководителю и коллегам в помощи (28%). 16% не успевают выполнять задачи в срок. Еще 15% россиян ответили, что берут на себя слишком много функций.