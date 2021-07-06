Новосибирцы попали в топ-10 получателей пособия по безработице

Росстат привел статистику по количеству безработных в разных регионах. Как выяснилось, по этому параметру лидирует Чеченская Республика, где пособие получают 46 тысяч жителей. На втором месте Московская область – там этот показатель равен 31,3 тыс. человек. Почти вровень с ней идет Башкирия с цифрой 31,29 тыс. человек.

Столица РФ оказалась лишь на четвертом месте: в Москве 30,7 тыс. безработных. А замыкает пятерку Свердловская область. В ней неработающих граждан, сидящих на пособии – 29,76 тыс. человек. Новосибирская область расположилась на шестом месте. В ней, по данным Роструда, 24,33 тыс. получателей пособий по безработице.

Меньше всего официальных безработных в Севастополе – 712 человек, Ненецком (373 человека) Чукотском (325) автономных округах.