Профессор НГАУ получил орден за заслуги перед Отечеством от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список попал доктор биологических наук, профессор НГАУ Валерий Петухов. «За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством III степени», — говорится в тексте указа.

Валерий Петухов защитил кандидатскую диссертацию в Витебском ветеринарном институте. В НГАУ работает с 1970 года. Является одним из создателей нового направления в науке — «ветеринарная генетика». Создал первый в СНГ Научно-исследовательский институт ветеринарной генетики и селекции при Новосибирском государственном аграрном университете. Опубликовал более 600 научных работ, в том числе и за рубежом. Имеет 30 изобретений и патентов.

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