Новосибирцы наладили питание благодаря удаленной работе

Сервис hh.ru провел опрос среди жителей Новосибирской области на тему питания в офисе и в режиме удалённой работы. Как заявила половина опрошенных, дома они стали питаться лучше. Изменений не заметили 33% опрошенных. При этом 17% считают, что в офисе они питались лучше.

Высокую оценку качеству питания в офисе дали 33% респондентов. Домашние обеды больше нравятся 67% новосибирцев. При этом 47% жителей региона уже заказывали готовую еду на дом, а 16% хотели бы это сделать. 50% новосибирцев сообщили, что им нравится готовить самим. У 56% респондентов на это появилось больше времени в связи с удаленным графиком.

Среди плюсов домашних обедов назвали сокращение расходов на питание. Такую положительную сторону «удаленки» отметили жители региона. Как признались многие опрошенные, они тратят на обеды в офисе до 10 тысяч рублей ежемесячно. При этом 76% респондентов отметили, что по обедам с коллегами не скучают.